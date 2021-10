Amministrative: Letta, abbiamo stravinto primo turno perché costruito sintonia con Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Casa per casa, città per città abbiamo convinto tanti, abbiamo stravinto queste elezioni amministrative al primo turno". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervenendo a una iniziativa elettorale con i candidati del centrosinistra a sindaco Roberto Gualtieri e alla presidenza del Municipio I Lorenza Bonaccorsi, in piazza Testaccio. "Le abbiamo vinte perché abbiamo deciso di rientrare in sintonia con il nostro Paese", ha concluso(Rer)