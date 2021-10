Difesa: Guerini, c’è più consapevolezza su centralità del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli anni è mancata la capacità di rafforzare strumenti necessari a consolidare la cooperazione internazionale nel campo della difesa, ma credo che alcuni passi in avanti siano stati fatti: soprattutto in termini di consapevolezza dell’opinione pubblica sulla centralità del comparto. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo oggi all’evento “Elt70 – A story made of future”, organizzato oggi per festeggiare il settantesimo anniversario di Elettronica. “Quanto accaduto in Afghanistan ha rappresentato un acceleratore formidabile da questo punto di vista, e al momento la consapevolezza è maturata a livello sia nazionale che europeo: la nostra industria compete sui mercati internazionale anche perché è cresciuta nel confronto con le esigenze capacitive che le Forze armate italiane hanno presentato negli anni, e oggi può contare su solide basi di natura finanziaria”, ha detto, aggiungendo che la sfida della sovranità tecnologica “riguarda tutto il Paese, in funzione di quanto vogliamo essere protagonisti nei grandi programmi di cooperazione internazionale”. (Rin)