Iraq: Borrell, elezioni passo importante, necessario che tutti ne accettino risultati

- È importante che tutti gli attori in Iraq accettino i risultati elettorali e che ogni potenziale reclamo di irregolarità sia affrontato prontamente attraverso le procedure disponibili. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "L'Iraq ha condotto elezioni anticipate per il Consiglio dei rappresentanti il 10 ottobre. Queste elezioni segnano un passo importante nel consolidamento della democrazia irachena e della stabilità a lungo termine. Gli sforzi delle autorità elettorali irachene e delle forze di sicurezza hanno portato a uno scrutinio ampiamente pacifico e ordinato, nonostante la bassa affluenza", ha scritto Borrell in una nota stampa. L'Alto rappresentante ha ricordato che, su richiesta dell'Iraq, l'Unione europea ha deciso di inviare per la prima volta una missione di osservazione elettorale nel Paese. "La missione ha presentato oggi una dichiarazione preliminare sulle elezioni, in cui ha valutato che lo scrutinio è stato ben gestito e competitivo. Tuttavia, ci sono state alcune sfide per quanto riguarda la parità di condizioni e alcuni aspetti del quadro giuridico erano problematici. Dopo questa valutazione preliminare, la Missione pubblicherà un rapporto completo che includerà raccomandazioni per migliorare il processo elettorale iracheno", ha aggiunto Borrell. (segue) (Beb)