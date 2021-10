Ue: Amendola a Bruxelles partecipa a evento su industria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita odierna nella capitale belga, il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola ha partecipato in serata all’evento "L’industria italiana a Bruxelles per ripartire insieme", organizzato dall’ambasciata d’Italia in Belgio, dalla Rappresentanza italiana Eu e da Confindustria Europa, nel corso del quale “si è ribadita l’importanza del lavoro di squadra del sistema Italia a Bruxelles per realizzare, in maniera coordinata, una solida ripresa dalla pandemia”, ha specificato il sottosegretario. Si è inoltre nuovamente riunita nel pomeriggio la cabina di regia con gli europarlamentari italiani che si è concentrata sul prossimo Consiglio europeo e sulle transizioni gemelle ecologica e digitale. In mattinata Amendola ha ricevuto i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e ha fatto visita alla sindaca di Molenbeek Catherine Moureaux, insieme alla direttrice del Foyer Loredana Marchi e all’ambasciatore Genuardi. (Res)