Difesa: Giorgetti, creazione Agenzia cybersicurezza nazionale è salto di qualità necessario

- La creazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è stata uno sforzo fondamentale: finalmente abbiamo capito che la sicurezza cyber è tra i pilastri fondamentali su cui si regge la strategia digitale del Pnrr. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, intervenendo oggi all’evento “Elt70 – A story made of future”, organizzato oggi per festeggiare il settantesimo anniversario di Elettronica. “Abbiamo colto l’occasione di fare un salto di qualità necessario, per garantire la sicurezza nella difesa ma anche includere tutta la dimensione privata, per dare una possibilità di sviluppo a quella componente imprenditoriale che opera in questo mondo, e che in questo modo viene messa a sistema diventando patrimonio nazionale”, ha detto. (Rin)