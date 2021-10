Afghanistan: Emiro Qatar al G20, progresso società impossibile privando donne del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progresso della società non è possibile “privando le donne della possibilità di lavorare”. Lo ha dichiarato l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, nel suo intervento al G20 straordinario sull’Afghanistan presieduto dal presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e a cui hanno preso parte anche il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e i rappresentanti di Fondo monetario internazionale e Banca mondiale. “La base della legislazione del governo del Qatar è la legge islamica e le donne nel paese lavorano in varie posizioni, tra cui quelle di ministro e magistrato”, ha dichiarato l’emiro del Qatar, il cui Paese è tra i principali partner del governo non riconosciuto dei talebani. “Il progresso della società non è possibile privando le donne della possibilità di lavorare”, ha dichiarato. Citando gli accordi tra Stati Uniti e talebani raggiunti proprio a Doha nel febbraio 2020, l’emiro Al Thani ha sottolineato che quello è stato “l'inizio del percorso verso quella che speriamo diventi una pace sostenibile in Afghanistan”. Come indicato da Al Thani, l'accordo comprende diversi articoli, primo fra tutti l'avvio di un dialogo tra le stesse fazioni afgane, oltre al ritiro delle forze della coalizione dai territori afgani, a condizione che i territori afghani non siano utilizzati per attività che minaccino altri Paesi. (segue) (Res)