Afghanistan: Emiro Qatar al G20, progresso società impossibile privando donne del lavoro (2)

- “Oggi è responsabilità del governo provvisorio in Afghanistan adempiere agli obblighi al riguardo; la comunità internazionale ha anche grandi responsabilità nei confronti dell'Afghanistan, soprattutto per quanto riguarda l’erogazione di aiuti umanitari e di primo soccorso, che non possono essere ritardati”, ha affermato. In questo contesto, l’emiro ha voluto ricordare “che tutti i necessari meccanismi delle Nazioni Unite per fornire aiuti esistevano sin dall'era precedente, quando l'Afghanistan faceva affidamento in larga misura su quegli aiuti che possono essere intraprese azioni per riattivarli”. L'esperienza ha dimostrato che “l'isolamento e l'assedio favoriscono la polarizzazione delle posizioni e le reazioni acute, mentre il dialogo e la cooperazione possono portare alla moderazione ea soluzioni costruttive”, ha dichiarato Al Thani. L’emiro ha sottolineato “la necessità di continuare gli sforzi di costruzione e sviluppo, in particolare lo sviluppo umano, che è il requisito per preservare la classe media istruita” che sta fuggendo dal Paese e la cui mancanza potrebbe portare ulteriori sofferenze all’Afghanistan. “Ciò richiede che il governo provvisorio eserciti uno sforzo per creare incentivi affinché queste persone rimangano nella loro patria. Ma questo non contraddice la garanzia della libertà di circolazione e di circolazione, che è una delle nostre priorità”, ha dichiarato Al Thani. Per quanto riguarda i diritti umani e dei cittadini, essi “non sono in conflitto con la legge islamica, e non solo, ma gli scopi fondamentali della tollerante legge islamica della Sharia che si basano sulla giustizia, l'uguaglianza e la misericordia dopo la fede incoraggiano la concessione di questi diritti”, ha dichiarato l’emiro. (Res)