Roma 2021: Gualtieri, non lasciamo città a candidato di partito contrario a Draghi ed Europa

- "Non può vincere a Roma il candidato dell'unico partito contrario al governo Draghi e contrario all'Europa". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo a Testaccio a un'iniziativa elettorale con il segretario del Pd, Enrico Letta. "Ci rivolgiamo a chi non ha votato al primo turno, ma anche a chi ha votato il centrodestra perché tanti elettori moderati si sentono sempre meno a casa loro", ha aggiunto. (Rer)