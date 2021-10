Difesa: Guerini, attenzione al cyber non può che essere positiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione alla dimensione cyber contribuisce al funzionamento complessivo dello strumento militare e degli strumenti a disposizione della difesa: per questo motivo, una più elevata attenzione del Paese a questa dimensione non può che essere positiva. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo oggi all’evento “Elt70 – A story made of future”, organizzato oggi per festeggiare il settantesimo anniversario di Elettronica. (Rin)