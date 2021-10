© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saremo in piazza sabato con la Cgil non è una manifestazione di parte, sono i valori di tutti e non di una parte". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo a Testaccio a un'iniziativa elettorale con il segretario del Pd, Enrico Letta. (Rer)