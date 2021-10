Roma 2021: Matone, Michetti rappresenta il cambiamento, Gualtieri la continuità con il passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Michetti , candidato del centrodestra, rappresenta la discontinuità con un sistema politico che negli ultimi otto anni circa, ha immobilizzato Roma". Lo ha dichiarato Simonetta Matone, candidato vice sindaco al Campidoglio per la Lega Salvini premier. "Il Pd con Gualtieri - aggiunge - la continuità con una gestione fallimentare e sta facendo i salti mortali per governare anche a discapito del bene pubblico. Il candidato del centro sinistra quando era al ministero dell'economia non ha fatto nulla di utile per la Capitale. Ora si propone come panacea da tutti i mali di Roma. Ricordo solo che i consiglieri del partito democratico non esitarono, aprendo le porte ai 5 stelle , a sfiduciare il proprio sindaco Ignazio Marino, andando dal notaio a depositare le firme per sfrattarlo. Come fanno i cittadini elettori a fidarsi di questa forza politica? Se fossi in Gualtieri non starei tanto sereno".(Com)