Difesa: Giorgetti, rivendichiamo spazio nostra eccellenza industriale e tecnologica

- L’Italia è protagonista: abbiamo interesse a collaborare a livello europeo, e in passato lo abbiamo fatto in maniera eccellente con tutti. Lo ha detto Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, intervenendo oggi all’evento “Elt70 – A story made of future”, organizzato oggi per festeggiare il settantesimo anniversario di Elettronica. “Tuttavia, deve essere chiaro che la nostra eccellenza industriale e tecnologica deve essere conosciuta per quella che è, e per i valori che porta a queste collaborazioni: dobbiamo rivendicare con sempre più forza lo spazio italiano all’interno dei programmi”, ha detto. (Rin)