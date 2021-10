Difesa: Guerini, spazio per forte collaborazione tra Europa e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è spazio per una maggiore cooperazione tra Europa e Stati Uniti nel campo della difesa: negli anni il nostro Paese ha giocato un ruolo che immaginava un’architettura di sicurezza basata su due pilastri, uno europeo e uno transatlantico. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo oggi all’evento “Elt70 – A story made of future”, organizzato oggi per festeggiare il settantesimo anniversario di Elettronica. “Un maggiore impegno verso la difesa europea andrà a rafforzare il nostro contributo all’architettura di sicurezza collettiva che ha nella Nato un pilastro fondamentale: l’autonomia strategica è una responsabilità che l’Europa deve assumersi se vuole diventare un soggetto globale che si occupa di sicurezza”, ha detto. (Rin)