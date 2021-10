Sicurezza: Di Maio, paesi non possono far fronte da soli alla minaccia cyber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescente rilevanza del dominio cibernetico ha determinato la nascita di una “cyber diplomacy”: attacchi di questo tipo rappresentano una sfida che i singoli paesi non possono affrontare senza unire le forze, e per questo è fondamentale la creazione di un ecosistema nazionale in cui collaborino soggetti pubblici e privati. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un videomessaggio trasmesso durante l’evento “Elt70 – A story made of future”, organizzato oggi per festeggiare il settantesimo anniversario di Elettronica. “Lo sviluppo delle tecnologie informatiche si interseca con lo scenario geopolitico e i conflitti, ponendo questioni di resilienza e sovranità tecnologica: in questo contesto, Elettronica è sempre stata un’azienda all’avanguardia, che rappresenta l’ingegno italiano nel mondo primeggiando in un comparto specializzato”, ha detto. (Rin)