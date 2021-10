© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare molto Giuseppe Conte per queste parole importanti. Le sue parole per Gualtieri sono importanti perché sono stati una coppia che ha dato tanto all'Italia. Hanno portato loro il Pnrr in Italia. Sono parole che gli fanno onore e per noi sono una bella notizia". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di una iniziativa elettorale a Testaccio a Roma.(Rer)