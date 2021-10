Ue: Di Maio, convinti della necessità di sviluppare una difesa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo convinti dell’esigenza di sviluppare una difesa comune europea, che rafforzi il ruolo dell’Unione come fornitore di sicurezza globale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un videomessaggio trasmesso durante l’evento “Elt70 – A story made of future”, organizzato oggi per festeggiare il settantesimo anniversario di Elettronica. “Anche in ambito Nato si sta discutendo su come mantenere il vantaggio tecnologico, portando avanti lo sviluppo di tecnologie emergenti e dirompenti: l’innovazione sarà la parole chiave per avere una ripresa multidimensionale, che sia sostenibile e resiliente alle sfide della contemporaneità”, ha detto. (Rin)