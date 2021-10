Slovenia: delegazione Parlamento Ue visita Paese, focus su stato diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Parlamento europeo visiterà la Slovenia da domani a venerdì (13-15 ottobre) per valutare la situazione dello stato di diritto, la libertà dei media e la lotta contro la corruzione. Lo si apprende dall'Eurocamera. Durante questa prima visita in Slovenia, sette deputati della commissione per le libertà civili e un deputato della commissione per il controllo del bilancio incontreranno rappresentanti dello Stato, della società civile e dei media. Il programma prevede scambi con le Ong, l'Ombudsman dei diritti umani, gli accademici, i giornalisti e le associazioni per la libertà di stampa, il Procuratore di Stato ed ex presidente dell'Associazione dei procuratori generali della Slovenia, il commissario per la protezione dei dati, i rappresentanti del ministero della Giustizia e del ministero della Cultura, la commissione per la prevenzione della corruzione, i membri dell'Assemblea nazionale, il presidente del Consiglio nazionale e i presidenti della Corte costituzionale e della Corte dei conti. Durante la visita, gli eurodeputati dovrebbero sollevare con i loro interlocutori le questioni relative ai valori dell'Ue, tra cui la libertà dei media e la lotta contro la corruzione, così come la nomina dei procuratori aggiunti sloveni all'ufficio del procuratore europeo. La delegazione, in cui non ci sono deputati italiani, è guidata dalla parlamentare olandese di Renew Europe, Sophie In 'T Veld. (Beb)