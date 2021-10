Green pass: Federlab, laboratori analisi pronti a fare la loro parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I laboratori di analisi cliniche sono pronti a fare la loro parte anche questa volta, in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro (a partire, da venerdì prossimo), con le richieste di tamponi rapidi e molecolari destinate ad aumentare in maniera significativa". Lo ha dichiarato, in una nota, Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia: "Primo presidio territoriale nell'azione di monitoraggio dei contagi, con le farmacie, i nostri centri di analisi cliniche sono tra i più sicuri, strutturati e collaudati in assoluto per l'esecuzione dei tamponi dal momento che è da mesi che, tra esami e test, vi si combatte una guerra serrata e senza esclusione di colpi contro il Covid". Pietro Napolitano, vicepresidente di Federlab, ha spiegato: "La rete dei nostri associati, diffusa in maniera capillare su tutto il territorio nazionale, è in grado di sostenere l'onda d'urto delle nuove richieste di test anti Covid, dettata dall'obbligatorietà del lasciapassare verde. I laboratori possono lavorare fianco a fianco con le farmacie nell'opera di screening, agendo in perfetta sinergia con loro". (Ren)