Pa: Anci, i servizi a supporto delle amministrazioni per rientro in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 ottobre il decreto del ministro Brunetta prevede il rientro in presenza per i lavoratori della Pubblica amministrazione. Con l'obiettivo di garantire una corretta e omogenea attuazione delle disposizioni previste nel decreto del ministro per la Pubblica amministrazione sulle modalità per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, il dipartimento della Funzione pubblica ha previsto una serie di servizi a supporto delle stesse amministrazioni. E' quanto ricorda, in una nota, l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci). Un help desk Amica digitale, ovvero un servizio di assistenza alle pubbliche amministrazioni sulle novità in vigore dal 15 ottobre, e attraverso FormezPa, saranno disponibili due canali di comunicazione: una linea telefonica dedicata attiva dal 13 ottobre (un numero verde 800 254 009) e una mail ad hoc a cui scrivere per indirizzare i propri quesiti: lavoropubblico@governo.it. Il dipartimento della Funzione pubblica ha previsto altresì la predisposizione di Faq che saranno pubblicate sul sito Linea amica digitale. Sul sito dell'Anci - continua la nota - è possibile scaricare la nota di lettura al decreto del ministro della Funzione pubblica (www.anci.it), un utile strumento per tutti i Comuni, in cui sono illustrati i principali contenuti del provvedimento per il graduale e progressivo superamento del lavoro agile emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche amministrazioni. (Com)