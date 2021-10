Ricerca: presidente armeno Sarkissian, innovazione e scienza hanno cambiato nostra evoluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viviamo in un mondo pieno di incertezze, in cui dobbiamo creare tecnologie per accelerare il nostro sviluppo: la scienza e l’innovazione hanno cambiato la nostra evoluzione. Lo ha detto il presidente armeno, Armen Sarkissian, intervenendo all’evento “Elt70 – A story made of future”, organizzato oggi per festeggiare il settantesimo anniversario di Elettronica. "Non potevo non essere qui per parlare di futuro: un concetto che mi affascina molto come scienziato, e la cui discussione è legata a Dio, agli esseri umani e alle nostre attività in ambito scientifico e tecnologico", ha spiegato Sarkissian. (Rin)