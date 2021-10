Venezuela: governo, metà della popolazione ha ricevuto prima dose vaccino contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metà della popolazione del Venezuela ha ricevuto almeno una dosi del vaccino contro il nuovo coronavirus. Lo ha detto la vice ministra della Salute, Marisel Bermudez, dopo che il presidente Nicolas Maduro aveva parlato di un 50 per cento di vaccinati senza specificare a quale somministrazione facesse riferimento. Secondo l'Organizzazione panamericana della Salute (Ops), a tutto l'8 ottobre, in Venezuela sono stati somministrate 16,1 milioni di dosi di vaccino (pari a circa il 50,6 per cento della popolazione), e 6,1 milioni di persone hanno completato lo schema di vaccinazione. (Vec)