Asia centrale: firmati protocolli d’intesa tra Consiglio di cooperazione del Golfo, Kazakhstan e Uzbekistan

- Il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Nayef Falah al Hajraf, ha firmato oggi a Nur-Sultan due protocolli d’intesa per intensificare le consultazioni politiche e la cooperazione con Kazakhstan e Uzbekistan. Lo rende noto il ministero degli Esteri kazakho, secondo cui i documenti sono stati siglati a margine della Conferenza sull’interazione e le misure di rafforzamento della fiducia in Asia. Alla cerimonia ha preso parte anche il ministro degli Esteri di Manama, Abdullatif bin Rashid al Zayani, presidente di turno del consiglio ministeriale Ccg. A rappresentare il Kazakhstan è stato il vice ministro degli Esteri Akan Rakhmetullin, mentre per l’Uzbekistan era presente il ministro degli Esteri Abdulaziz Kamilov.(Res)