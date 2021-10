Pensioni: Cgil, previsioni Inps su costi uscita anticipata sovrastimate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto concerne l'estensione delle tutele alle categorie rientranti nell'Ape sociale, il segretario confederale dichiara che "siamo favorevoli ad estenderle a tutti i disoccupati di lunga durata e ai lavoratori impiegati in attività gravose. Vorremmo però capire meglio a quali e quante categorie professionali si fa riferimento - sottolinea - perché il lavoro dell'apposita Commissione, pur lodevole, contiene diverse incongruenze che andrebbero approfondite e corrette, e comunque non indica il numero di professioni da considerare come particolarmente gravose, tema da definire politicamente. È veramente incomprensibile - conclude Ghiselli - che il governo ancora non abbia aperto un confronto con il sindacato su questi importanti argomenti". (Com)