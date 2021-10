G20: Di Maio, ministri riuniti a Sorrento concordano su necessità di riformare l’Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri riuniti oggi a Sorrento per la riunione G20 Commercio hanno concordato sulla necessità di introdurre alcune riforme in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) al fine di assicurare la piena operatività del sistema di risoluzione delle controversie commerciali: ciò non era affatto scontato. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza stampa conclusiva del G20 Commercio. “Non solo il G20 di oggi, ma in generale la presidenza italiana del G20 ha sancito un grande successo che è il rilancio del multilateralismo. La dichiarazione approvata oggi significa che tutti i Paesi e le organizzazioni sedute intorno al tavolo convergono sull’esigenza di introdurre alcune riforme: questo non era affatto scontato”, ha affermato Di Maio, sottolineando che i partecipanti alla riunione odierna hanno concordato in particolare su quattro punti fondamentali. (segue) (Res)