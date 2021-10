G20: Di Maio, ministri riuniti a Sorrento concordano su necessità di riformare l’Omc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il primo riguarda il problema di accesso alle capacità produttive in alcuni settori industriali, con la necessità di lavorare per riconoscere questo problema; il secondo riguarda la necessità di rimettere in piena operatività l’Omc, riconoscendo che esiste una crisi del sistema di risoluzione delle controversie con il blocco dell’organo di appello; il terzo è il tema dei sussidi pubblici al commercio, su cui concordiamo sul fatto che le regole del gioco devono essere uguali per tutti; il quarto è la diversa percezione che esiste tra membri del G20 per quanto riguarda la digitalizzazione del commercio: siamo d’accordo sul fatto che questa debba seguire processi che servono per colmare il digital divide”, ha aggiunto il ministro. Di Maio ha sottolineato poi la “grande attenzione” che è stata rivolta anche al negoziato in ambito Cop26 e la necessità di una sostenibilità del sistema commerciale per rendere il commercio compatibile con l’ambiente. (Res)