Lombardia: Cattaneo, ruolo regioni fondamentale per attuazione politiche su sviluppo sostenibile

- L'assessore all'Ambiente e clima di Regione Lombardia ha partecipato questa mattina in video-conferenza all'incontro intitolato "Le strategie regionali e delle province autonome per lo sviluppo sostenibile". Il momento di approfondimento è stato organizzato da Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile nell'ambito del festival dedicato a questo tema. Durante il suo intervento l'assessore ha ribadito il ruolo fondamentale delle Regioni nell'attuazione e nella programmazione di politiche che guardano allo sviluppo sostenibile. "Sono le Regioni che - ha sottolineato - possono mettere a terra queste politiche, legando gli obiettivi alle risorse. Così come ha fatto Regione Lombarda che ha approvato la Strategia di sviluppo sostenibile insieme al documento di economia e finanza regionale". L'assessore ha poi ricordato il lavoro che si sta facendo in Lombardia: "Abbiamo approvato la strategia dello sviluppo sostenibile, un percorso partecipativo durato tre anni, che è il frutto di una solida alleanza tra ambiente e imprese, il protocollo per lo sviluppo sostenibile e, a fine novembre, si terrà la seconda edizione del Forum per lo sviluppo sostenibile". "La nostra regione - ha proseguito - sta agendo concretamente con una serie di atti di governo e programmando politiche per raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale". "La sfida che abbiamo di fronte - ha concluso - è quella di dimostrare che l'ambiente è il nuovo nome dello sviluppo e che la sostenibilità deve orientare non solo le politiche ambientali, ma tutte le politiche". (Com)