Fmi: Bernini (FI), la nave va, avanti con le riforme

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, segnala che “il Fondo monetario ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil italiano per il 2021, ben oltre le previsioni di luglio e sopra la media dell’area euro. È un trend che si sta consolidando - continua la parlamentare in una nota - grazie al mix virtuoso tra vaccini e green pass, che ha rimesso il Paese in carreggiata dal punto di vista sanitario è consentito all’economia di ripartire. La nave va, e ora avanti tutta con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e col taglio delle tasse”.(Com)