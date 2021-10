Riforme: Brescia (M5s), dopo via libera a pdl a tutela ambiente riaprire cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento cinque stelle, osserva che "con l'ok alla proposta di legge che inserisce la tutela dell'ambiente in Costituzione facciamo un altro storico passo in avanti per una Carta più moderna. Per la prima volta dal 1948 stiamo per cambiare per davvero i principi fondamentali della nostra Costituzione nell'interesse delle future generazioni. Ora bisogna riaprire il cantiere delle riforme rallentato da alcuni dopo la riduzione del numero dei parlamentari. Serve un Parlamento più centrale per fronteggiare astensionismo e attacchi alle istituzioni. Spetta ai partiti - continua il parlamentare in una nota - affrontare con coraggio e dialogo questa sfida. L'esponente del M5s aggiunge: "Presto entrerà in vigore la riforma che permetterà a 4 milioni di under 25 di votare al Senato alle prossime politiche, ma altro ancora deve essere fatto, senza veti e confermando il metodo vincente delle riforme puntuali. Ripartiamo dalle riforme già approvate o incardinate nelle commissioni, come il referendum propositivo e la legge elettorale, affrontiamo il tema della limitazione della decretazione d'urgenza - conclude Brescia - e portiamo avanti una riforma dei regolamenti parlamentari capace di rafforzare il ruolo del Parlamento". (Com)