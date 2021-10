Catalogna: Covid, dal 15 ottobre tornano completa capienza locali e orari di apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da venerdì prossimo in Catalogna verranno meno le restrizioni alla capienza di bar, ristoranti e spazi culturali e ai loro orari di apertura. Lo ha annunciato il presidente della Generalitat, Pere Aragones. "Oggi stiamo facendo un passo importante verso il ritorno alla vita quotidiana che avevamo prima della pandemia, un passo importante verso la normalità", ha affermato Aragones, spiegando che ciò è stato possibile in quanto i cittadini "hanno fatto il loro dovere". Bar e ristoranti non solo non avranno più posti a sedere limitati all'interno e all'esterno, ma non sarà più vigente il limite massimo di dieci persone per tavolo. (Spm)