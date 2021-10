Balcani: Fmi, previsioni in rialzo per i Paesi della regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia vedrà quest'anno una crescita del 6,5 per cento, con un aumento di 0,5 punti rispetto alle previsioni precedenti, e del 4,5 per cento nel 2022. Secondo le previsioni dell'ultimo rapporto Fmi, quest'anno il disavanzo delle partite correnti ammonterà al 4,1 per cento e nei prossimi due anni aumenterà leggermente, rispettivamente al 4,4 e al 4,6 per cento. Il fondo monetario stima che l'inflazione nell'anno in corso ammonterà al 3 per cento nel Paese e scenderà al 2,7 per cento l'anno prossimo. Il tasso di disoccupazione si manterrà infine al livello del 9,3 per cento sia quest'anno che il prossimo. Il Fondo monetario raggruppa infine Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro e Nord Macedonia nei Paesi definiti "Europa emergente e in via di sviluppo". La contrazione media calcolata nel 2020 per questi Paesi è del 2 per cento, mentre la crescita prevista per il 2021 si attesta al 6 per cento. Il 2022 vedrà un aumento più contenuto, con un aumento del Pil del 3,6 per cento. L'inflazione vedrà invece un balzo in avanti dell'8,4 per cento nel 2021 e del 7,1 per cento nel 2022. (Seb)