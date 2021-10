I fatti del giorno – Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: Fmi aumenta al 3,4 per cento la previsione di cresta nel 2021 - Il prodotto interno lordo (Pil) dell’Algeria ha visto una contrazione del 4,8 per cento nel 2020, anno segnato dalla pandemia di Covid-19 e dal calo dei prezzi del petrolio, ma dovrebbe tornare a crescere del 3,4 per cento nel 2021 e dell’1,9 per cento nel 2022. E’ quanto si legge nel World Economic Outlook pubblicato oggi dal Fondo monetario internazionale (Fmi). Il rapporto odierno corregge al rialzo la stima di crescita per il 2021, prevista la scorsa primavera al 2,0 per cento, ma riduce di quasi un punto percentuale (dal 2,7 all’1,9 per cento) la previsione per il 2022. Quanto all’indice dei prezzi al consumo, il rapporto ha stimato una media del 2,4 per cento nel 2020, mentre le previsioni per il 2021 e il 2022 si attestano al 6,5 (in aumento rispetto al 4,9 per cento di aprile) e 7,6 per cento (in crescita rispetto al 7,6 per cento del report di primavera). La bilancia dei pagamenti, invece, è stata negativa per il 12,7 per cento del Pil nel 2020, mentre nei prossimi due anni dovrebbero raggiungere rispettivamente quota -7,6 per cento (2021) e -5,5 per cento (2022). Preoccupanti, infine, i dati sulla disoccupazione, che secondo l’Fmi passerà dall’14,0 per cento del 2020 al 14,1 per cento nell’anno in corso per poi salire, infine, al 14,7 per cento nel 2022. (segue) (Res)