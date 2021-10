I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: Partito islamico sunnita respinge risultati elettorali - Il Partito Islamico, formazione politica sunnita dell’Iraq, ha respinto i risultati delle elezioni parlamentari avvenute lo scorso 10 ottobre che darebbero la vittoria al blocco politico guidato da Moqtada al Sadr, definendoli “truccati”. Lo ha dichiarato lo stesso partito sulla sua pagina Facebook ufficiale, dove ha affermato di essere stato escluso dall’azione di diversi partiti “anonimi”. “I risultati annunciati dalla Commissione elettorale non sono corretti", sostiene il partito sunnita, evidenziando che i suoi candidati “non hanno perso” ma sono stati semplicemente esclusi dagli sforzi congiunti di alcuni partiti “in patria e all'estero che non vogliono che il progetto nazionale e islamico abbia una presenza nell'arena irachena”. Il partito ha indicato che riconoscere queste elezioni, circondate da dubbi e sospetti dall'inizio alla fine, è un “grosso errore” in cui non le forze politiche non devono cadere. Nella dichiarazione, la formazione politica ha anche avvertito che il suo elettorato è “in aumento”, denunciando di non aver trovato corrispondenza tra i voti ricevuti e i sostenitori del partito. “È chiaro che c’è uno schema dietro alla nostra esclusione dalla scena politica, ai nostri osservatori non è stato permesso di monitorare l’andamento delle elezioni in alcuni seggi”, ha ribadito il partito, definendo i risultati ottenuti “imprecisi”. (segue) (Res)