I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

- Difesa: Libano, avvicendamento alla Task Force ItalAir di Unifil - Lo scorso 7 ottobre, presso il quartier generale della missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), il colonnello pilota Antonio Giovanni Villani ha ceduto il comando della Task Force ItalAir al colonnello pilota Salvatore Jannella. Secondo quanto riferisce una nota di Unifil, la cerimonia militare, si è svolta nella cornice dell’eliporto di Naqoura – Green Hill, alla presenza capo della missione e comandante della forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, il generale Stefano Del Col e del comandante della Joint Task Force South West generale di Brigata Stefano Lagorio. Prima di cedere il comando, dopo 13 mesi, il colonnello Villani ha voluto ringraziare gli uomini e le donne alle sue dipendenze e ha evidenziato che con il loro operato hanno contribuito al successo di tutte le missioni di volo assegnate alla Task Force. Infatti, grazie al loro diuturno lavoro, alla flessibilità e rapidità dimostrata da settembre 2020 ItalAir ha condotto 1.350 missioni per circa 1.000 ore di volo, trasportando 2.700 passeggeri, effettuando cinque Medical Evacuations e 13 interventi antincendio. Ha poi terminato il suo discorso augurando al Comandante subentrante un buon lavoro e un grosso in bocca al lupo. (segue) (Res)