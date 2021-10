I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: Biden partecipa al summit G20, “Usa restano impegnati sul piano umanitario” - Gli Stati Uniti restano impegnati a usare ogni strumento “diplomatico, umanitario ed economico” per migliorare la situazione in Afghanistan e sostenere la popolazione locale. Lo si legge in un comunicato diramato dalla Casa Bianca al termine del summit straordinario del G20 sull’Afghanistan, cui ha preso parte in collegamento video il presidente Usa Joe Biden. I leader partecipanti, riferisce il comunicato, “hanno discusso la necessità cruciale di mantenere un focus chirurgico sugli sforzi contro il terrorismo, incluse le minacce dello Stato islamico del Khorasan (Isis-K), e ad assicurare il passaggio sicuro dei cittadini stranieri e dei partner afgani provvisti di documenti che cercano di lasciare l’Afghanistan”. I leader hanno anche “confermato l’impegno collettivo a fornire assistenza umanitaria direttamente al popolo afgano attraverso organizzazioni internazionali indipendenti, e a promuovere i diritti umani fondamentali per tutti gli afgani, incluse donne, ragazze e membri delle minoranze”. (Res)