I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: fonti stampa, droni cinesi impiegati dalle truppe federali nel conflitto del Tigrè - Nella nuova offensiva lanciata contro il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), le truppe federali etiopi e i loro alleati hanno fatto ricorso anche a droni da combattimento (Ucav) di fabbricazione cinese. Lo afferma il sito di informazione "Eritrean Hub", che sulla base della testimonianza di un meccanico della Dejen Aviation Engineering Industry (Davi) dà per "acclarato" il loro impiego nel conflitto avviato nel novembre del 2020. Stando alla stessa fonte, dopo l'acquisizione di sei velivoli senza pilota da combattimento iraniani e di altri emiratini, Addis Abeba ha ora integrato nel suo equipaggiamento militare almeno tre Wing Loong I, drone di fabbricazione cinese consegnato lo scorso settembre tramite un volo cargo atterrato alla base di Harar Meda direttamente da Chengdu, dove viene assemblato. Se l'impiego di Ucav cinesi nella guerra del Tigrè era già stata ipotizzata fin dall'inizio del conflitto, prosegue "Eritrean Hub", oggi immagini satellitari hanno individuato l'aereo cargo che ha portato i droni cinesi in Etiopia come un An-124 modello UR-82029 della compagnia aerea ucraina Antonov. Da Chengdu, il volo avrebbe fatto un breve scalo a Islamabad, prima di atterrare alla sua destinazione finale il 17 settembre scorso. (segue) (Res)