I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Repubblica Centrafricana: Cpi ascolta oggi leader milizie ex Seleka Abdel Kani - La Corte penale internazionale (Cpi) ha ascoltato oggi Mahamat Said Abdel Kani, presunto leader dei ribelli centrafricani Seleka accusato di crimini di guerra e contro l'umanità. L'imputato, riferisce la stampa internazionale, è stato convocato per un'udienza di conferma delle accuse che pesano su di lui, relative in particolare al ruolo giocato nella ricerca, detenzione e tortura dei sostenitori del presidente deposto François Bozizé. Nell'udienza di oggi, i giudici sono chiamati a valutare se ci sono prove sufficienti per andare a processo. Abdel Kani è stato arrestato e trasferito all'Aja all'inizio di quest'anno. Dal rovesciamento dell’allora presidente Bozizè con il colpo di Stato guidato dai musulmani ex Seleka, nel gennaio del 2013, la Repubblica Centrafricana è stata travolta da una spirale di violenza apparentemente inarrestabile. I Seleka (a maggioranza musulmana) e gli anti-Balaka (a maggioranza cristiana) si affrontano da allora in attacchi ricorrenti e azioni di rappresaglie che hanno provocato migliaia di vittime tra i civili e centinaia di migliaia di sfollati verso i paesi limitrofi. Dal 2016 le tensioni si sono intensificate e hanno messo a dura prova il processo di transizione. (segue) (Res)