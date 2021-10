I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: esercito sotto accusa per arresti arbitrari ed esecuzioni extragiudiziali nella regione di Mopti - L'esercito del Mali è sotto accusa per aver effettuato centinaia di arresti ritenuti arbitrari ed essersi macchiato di esecuzioni extragiudiziali nella località di Sofara, circoscrizione di Djenné, nella regione centrale di Mopti. Lo denunciano fonti di "Rfi", in dichiarazioni supportate da video e materiale fotografico circolante sui social media. Secondo quanto riferito all'emittente francofona da testimoni oculari, dallo scorso 3 settembre ad oggi i militari di Bamako avrebbero arrestato circa 100 persone, in prevalenza di etnia fulana, soprattutto nella giornata della fiera settimanale di Sofara. Dieci di loro sarebbero in seguito stati rilasciati, mentre tre cadaveri sono stati rinvenuti - uno di questi formalmente identificato - nei pressi del campo militare di Sofara. Secondo alcune fonti, sarebbero stati gli stessi militari del Mali ad indicare i luoghi in cui sono stati abbandonati i corpi. (segue) (Res)