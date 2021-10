I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya-Somalia: Corte de L'Aia ridefinisce confine marittimo fra i due Paesi - Fra Kenya e Somalia non esiste ad oggi una frontiera marittima realmente definita che consenta di attribuire con chiarezza le rispettive aree di competenza ed è quindi necessario identificarla. Lo ha stabilito la Corte internazionale di giustizia (Cig) de L'Aia, che nella sentenza emessa oggi sulla lunga disputa marittima fra i due Paesi - relativa ad un'area marittima di circa 160 mila chilometri quadrati nell'Oceano Indiano rivendicata da entrambi e particolarmente ricca di petrolio e gas - ha di conseguenza tracciato la nuova linea di confine marittimo fra i due Paesi, con un calcolo che estende lungo la frontiera terrestre il territorio marittimo delle due parti: la decisione sostiene di fatto la posizione della Somalia, che rivendica da tempo un'estensione a sud-est della propria area di competenza, respingendo tuttavia la sua richiesta di ottenere un risarcimento da Nairobi per il danno subito. La Somalia ha ottenuto una superficie inferiore a quella rivendicata, ma nell'area più produttiva. All'udienza era assente la delegazione del Kenya, il cui governo si è ritirato dal caso e ha annunciato che non riconoscerà la sentenza. (Res)