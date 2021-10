© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Canada: ministero Esteri Pechino chiede a Ottawa di non escludere Huawei da gare per 5G - I prodotti 5G di Huawei sono stati riconosciuti a livello mondiale per la loro tecnologia all'avanguardia e sicurezza: il Canada, dunque, dovrebbe fornire alle imprese cinesi un ambiente di mercato "equo e non discriminatorio". Lo ha detto il ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, dopo che un sondaggio ha rivelato come il 75 per cento dell'opinione pubblica canadese desideri che il primo ministro, Justin Trudeau, proibisca alla tecnologia Huawei di partecipare ai bandi per la realizzazione della rete 5G nel Paese. Nanos Research, che ha condotto la rilevazione, spiega che l'opposizione alla multinazionale di Shenzhen ha visto un aumento del 53 per cento rispetto al 2019 e sarebbe motivata dall'indignazione pubblica suscitata dall'arresto in Cina dei canadesi Michael Spavor e Michael Kovrig in risposta al fermo in Canada della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, su mandato degli Stati Uniti. La partecipazione del colosso tecnologico cinese alla realizzazione di reti 5G è stata vietata anche dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall'Australia. Trudeau non si è ancora espresso in merito e la decisione dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. (segue) (Res)