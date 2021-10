© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: caso "Apple Daily", udienza per i dirigenti del quotidiano rinviata al 12 dicembre - Il processo nei confronti del magnate pro-democrazia Jimmy Lai e di sei ex dirigenti della redazione giornalistica di "Apple Daily" è stato aggiornato al prossimo 12 dicembre. Lo ha stabilito il tribunale di Hong Kong, annunciando l'ipotesi di trasferimento del caso all'Alta corte dell'ex colonia britannica. Lai, fondatore dell'ex testata che attualmente si trova in custodia cautelare, era stato accusato insieme a sei membri dello staff di "collusione con un Paese straniero per sovvertire la sicurezza nazionale" tra l'aprile e il luglio scorso. Le stesse accuse erano state rivolte a tre aziende affiliate alla testata, ovvero Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited e Ad Internet Limited, le quali non hanno inviato alcun rappresentante a partecipare all'udienza di oggi. Nel corso del procedimento, i giudici hanno richiamato più volte i presenti all'ordine, dopo che alcuni membri dell'opinione pubblica hanno espresso il proprio sostegno a Lai, invitandolo a "tenere duro". Come riferito da "Channel News Asia" lo scorso 30 settembre, la chiusura della testata assesta un duro colpo alla libertà di Hong Kong e accelera il processo di accentramento intrapreso da Pechino ai danni della ex colonia britannica. Lai, tra i primi accusati ai sensi della legge di sicurezza nazionale, aveva scritto con lo pseudonimo di Li Ping un articolo nel quale denunciava la decisione del Partito comunista cinese e dei suoi alleati a Hong Kong di "strangolare 'Apple Daily' per uccidere la libertà di stampa e la libertà di pensiero" nella regione amministrativa speciale. (segue) (Res)