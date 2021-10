© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kirghizistan: il presidente licenzia l’intero governo, il nuovo premier sarà Akylbek Japarov - Il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, ha licenziato oggi il presidente del Consiglio dei ministri, Ulukbek Maripov, e tutti i membri del suo governo, affidando la guida del nuovo esecutivo all’ex ministro delle Finanze Akylbek Japarov. Lo si apprende da una serie di comunicati diramati dalla presidenza di Bishkek. In base ai decreti esecutivi firmati dal capo dello Stato, i ministri “continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino a quando non sarà varato un nuovo governo”. Akylbek Japarov, che non ha legami di parentela con Sadyr, sarà anche capo dell’amministrazione presidenziale, incarico nel quale succederà a Suyunbek Kasmambetov, che assumerà invece le funzioni di segretario di Stato. Ieri il leader kirghiso aveva trasformato in legge la nuova riforma costituzionale, già approvata dal parlamento, che affida al capo dell’amministrazione presidenziale anche il ruolo di presidente del Consiglio dei ministri. La riforma costituzionale, approvata anche in via referendaria nell’aprile del 2021, rafforza sensibilmente i poteri del capo dello Stato, garantendogli il controllo di tutte le attività del potere esecutivo. Vengono invece ridimensionate le prerogative del parlamento (i cui membri sono ridotti da 120 a 90) e del governo. (segue) (Res)