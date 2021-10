© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: compagnia di bandiera, dopo invio lettera d’intenti si attende compravendita azioni - Il governo indiano ha inviato la lettera di intenti all’offerente selezionato per la privatizzazione della compagnia di bandiera Air India e “a breve” si potrà procedere alla firma dell’accordo di acquisto di azioni. Lo ha reso noto su Twitter il dipartimento per la gestione degli investimenti e degli asset pubblici (Dipam) del ministero delle Finanze, responsabile del processo di “disinvestimento strategico”. La lettera è un documento in cui si dichiara l’impegno preliminare di una parte a fare affari con l’altra. L’accettazione della controparte prevede il contestuale pagamento di una garanzia dell’1,5 per cento del valore di impresa. Di norma dall’accettazione, secondo il segretario del Dipam Tuhin Kanta Padney, ci vogliono un paio di settimane per arrivare alla firma della compravendita di azioni. L’offerente selezionato è Talace Private Limited, controllata al cento per cento di Tata Sons Private Limited. L’offerta, di 180 miliardi di rupie (oltre due miliardi di euro), è stata preferita a quella presentata dal consorzio guidato dall’imprenditore Ajay Singh, di 151 miliardi. Entrambe hanno superato la soglia minima prevista, di 129,06 miliardi di rupie, in termini di valore d’impresa. I 180 miliardi di rupie comprendono 27 miliardi in contanti più l’assunzione di 153 miliardi di debito, in conformità con l’ultima revisione della struttura dell’offerta da parte del governo. Gli asset “non core”, come terreni ed edifici, che ammontano a 147,18 miliardi di rupie, non sono inclusi nell’offerta e saranno trasferiti a una società pubblica: Air India Asset Holding Limited (Aiahl), insieme a passività in eccesso per 462,62 miliardi (su un debito totale di 615,62 miliardi). La privatizzazione dovrebbe essere completata entro dicembre. (Res)