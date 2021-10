I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- America latina: Fmi, nel 2021 crescita al 6,3 per cento su anno - Le economia dei Paesi dell'America latina e Caraibi dovrebbero chiudere il 2021 con una crescita media del 6,3 per cento su anno. È quanto emerge dal "World Economic outlook" di ottobre del Fondo Monetario internazionale (Fmi), rapporto che migliora di 0,5 punti la previsione fatta a luglio e di 1,7 quella di aprile. Nel 2022 la regione dovrebbe crescere del 3 per cento, stima inferiore al 3,2 ipotizzato nel precedente rapporto e di un decimo di percentuale in meno al pronostico della primavera. Numeri che assegnano all'America latina un possibile ritmo di crescita 2021 complessivo superiore al 5,9 per cento della media mondiale. Nel 2022, però, la previsione è che il prodotto interno lordo mondiale sia più alto di 1,9 punti percentuali, spingendosi fino al 4,9 per cento. Nell'America del Nord il Messico ostenta la stima di crescita più alta, il 6,2 per cento, due punti percentuali sopra gli Usa. Nel complesso, il Sud America dovrebbe crescere del 6,3 per cento (il 2,3 per cento nel 2022), mentre i paesi dell'America centrale arrivano al 7,7 per cento (il 4,6 per cento l'anno successivo). (segue) (Res)