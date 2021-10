I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: Fmi stima contrazione economia dello 0,7 per cento nel 2021 - L’economia di Haiti registrerà nel 2021 una contrazione di 0,7 punti percentuali, dopo il -3,3 per cento registrato lo scorso anno. E’ quanto emerge dal World Economic outlook di ottobre del Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo le stime dell’istituto finanziario la crescita passerà all’1,3 per cento nel 2022. Il Paese è teatro di un esodo di massa, con migliaia di haitiani che ogni giorno tentano di raggiungere gli Stati Uniti attraversando il confine con Panama. Nei giorni scorsi le Nazioni Unite hanno invitato gli Stati ad astenersi dall'espellere gli haitiani senza un'adeguata valutazione delle loro esigenze di protezione individuale, in quanto le condizioni ad Haiti continuano a essere disastrose e non favoriscono i rimpatri forzati. Come denunciato dalla Nazioni Unite Haiti continua ad affrontare un'escalation di violenza e insicurezza, con almeno 19 mila sfollati interni nella capitale Port-au-Prince solo nell'estate del 2021. Ben oltre il 20 per cento delle ragazze e dei ragazzi è stato vittima di violenza sessuale. (segue) (Res)