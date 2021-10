I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: a Rio de Janeiro si celebrano i 90 anni del Cristo Redentore - Si celebrano oggi a Rio de Janeiro, in Brasile, i 90 anni dalla costruzione della statua del Cristo Redentore. La scultura, alta 38 metri e sistemata sulla vetta della collina del Corcovado a 710 metri sul livello del mare, è considerata il simbolo della città. La grande statua, composta di cemento armato e ricoperta di piastrelle di pietra ollare tagliata in forma di triangoli, è nata dalla penna dell'architetto e ingegnere Heitor da Silva Costa. Il progetto fu finanziato dalle donazioni della popolazione brasiliana. Nel 1921, in preparazione alle celebrazioni del centenario dell'Indipendenza del Brasile, un gruppo di cattolici promosse un concorso per la realizzazione di una enorme statua in onore di Gesù. La costruzione iniziò nel 1926. L'opera è stata consegnata cinque anni dopo, il 12 ottobre 1931. (Res)