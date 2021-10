Forza nuova: Ricci (Pd), Salvini ripassi storia, con fascismo fuorilegge partiti democratici e popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore dei sindaci Pd, Matteo Ricci, sottolinea: "Matteo Salvini bocciato in storia. Non si sa se perché non ha studiato o, più probabilmente perché certi concetti, piuttosto elementari peraltro, non gli entrano proprio in testa: il fascismo mise fuorilegge tutti i partiti e le organizzazioni sindacali non fasciste, tutti i partiti democratici e popolari, non certo formazioni eversive come Forza nuova e lo fece per azzerare ogni forma di dissenso dopo le elezioni del 1924 - si legge in una nota -, le ultime in cui poterono presentarsi altre liste oltre a quella fascista. Salvini la smetta con le acrobazie dialettiche e sia chiaro una volta per tutte. E, soprattutto, la smetta di dire sciocchezze". (Com)