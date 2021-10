Balcani: presidente kosovara Osmani, Serbia continua politiche destabilizzanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia sta continuando a portare avanti il suo lavoro per minare la statualità del Kosovo. Lo ha affermato la presidente kosovara, Vjosa Osmani, commentando la conferenza del Movimento dei Paesi non allineati tenutasi ieri a Belgrado. Osmani ha accusato Belgrado di aver causato la disgregazione violenta dell'ex Yugoslavia. "Come uno Stato colonizzatore con politiche destabilizzanti, negando il genocidio commesso contro civili innocenti, la Serbia dimostra di essere in contraddizione con i valori fondanti del Movimento dei Paesi non allineati", ha dichiarato la presidente kosovara, secondo cui "un numero considerevole" di Paesi riuniti ieri a Belgrado ha riconosciuto l'indipendenza di Pristina. (segue) (Alt)