Iraq: le elezioni parlamentari anticipate infliggono un duro colpo alle milizie filo-iraniane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volto della coalizione che con ogni probabilità governerà l’Iraq deve ancora delinearsi e dipenderà dalle prossime mosse di Al Sadr. Il politico e religioso sciita 47enne durante l’estate aveva in un primo momento annunciato il boicottaggio del voto, per poi tornare sui suoi passi. La carismatica figura del “populista” Al Sadr, già nemico giurato degli Stati Uniti, rappresenta in realtà un’alternativa più gradita all’Occidente degli oltranzisti filo-iraniani. Al Sadr ha da tempo preso le distanze dai movimenti più filo-iraniani ed elogiato le iniziative di dialogo del premier uscente Mustafa Al Kadhimi, mentre esponenti sadristi del governo iracheno hanno avuto di recente incontri con diverse diplomatici occidentali. Fonti irachene consultate da “Agenzia Nova” a Baghdad riferiscono che con questi risultati “all’80 per cento il premier Kadhimi verrà riconfermato”. (segue) (Irb)