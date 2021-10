Iraq: le elezioni parlamentari anticipate infliggono un duro colpo alle milizie filo-iraniane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la sua natura dichiaratamente provvisoria e le difficili condizioni di lavoro, l’esecutivo uscente ha ottenuto diversi importanti successi, soprattutto in politica estera: il premier e il ministro degli Esteri, Fuad Hussein, hanno infatti promosso una politica aperta e cooperativa, cercando di trasformare l’Iraq da campo di battaglia in “ago della bilancia” regionale. Tra i risultati degli ultimi mesi figurano la mediazione di storici colloqui diretti tra Arabia Saudita e Iran, per la prima volta dalla rottura dei rapporti diplomatici nel 2016; l’organizzazione di una Conferenza regionale per la cooperazione e il partenariato, tenuta lo scorso 28 agosto a Baghdad; il consolidamento dell’alleanza trilaterale con l’Egitto e la Giordania, ma anche dei rapporti con sauditi e turchi; un’apertura graduale alla Siria di Bashar al Assad, in linea con un generale e progressivo riallineamento dei Paesi arabi nei confronti del presidente siriano. (Irb)