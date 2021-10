Tlc: Mediobanca, telco hanno reagito positivamente all’emergenza in termini di tenuta del servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il traffico dati sia aumentato ovunque, le telco hanno reagito positivamente all’emergenza in termini di tenuta e qualità del servizio offerto: i conti economici degli operatori del settore sono stati però gravati dall’aumento dei costi e dall’appiattimento dei ricavi favorito dall’ampia diffusione delle offerte “a pacchetto”. È quanto si legge nell’indagine annuale dell’area studi di Mediobanca sui 27 maggiori gruppi mondiali del settore delle telecomunicazioni. Stando al relativo comunicato stampa, solo le telco asiatiche hanno chiuso i 12 mesi del 2020 con ricavi stazionari (in aumento dello 0,2 per cento), mentre i fatturati dei gruppi statunitensi ed europei sono diminuiti rispettivamente del 3,7 e del tre per cento. Nel 2020 i ricavi aggregati delle 27 principali telco mondiali sono stati pari a 1,08 miliardi, in diminuzione dell’1,9 per cento sul 2019 ma in crescita dell’1,4 per cento rispetto al 2016: inferiore la performance dei 10 big player europei delle telco, con ricavi diminuiti del sette per cento rispetto al 2016. Diminuiscono ovunque, prosegue la nota, i ricavi della telefonia in Europa: il primo mercato è quello tedesco con 57 miliardi, seguito dal Regno Unito (35,1 miliardi) e Francia con 35,2 miliardi. Nonostante la diversa popolosità dei due Paesi, Spagna e Italia si contendono la quarta piazza in Europa con 28,8 e 28,6 miliardi: all’Italia tocca la maggiore contrazione dei ricavi tra il 2016 e il 2020 (-10,3 per cento). La redditività industriale è rimasta stabile tra il 2016 e il 2020 con l’ebit margin a quota 14,8 per cento. In Europa, sul podio della redditività nel 2020 salgono Telenor, Liberty G. e Swisscom. Tra i principali operatori internazionali Verizon vanta i margini industriali più elevati (ebit margin al 23,1 per cento), seguita dalla giapponese Kddi (19,6): sul fronte patrimoniale, Swisscom ha la struttura finanziaria più solida, con debiti finanziari sul capitale netto al 95,2 per cento, con Tim al 104,9 per cento e Telenor agli antipodi (343), seguita da Telefònica (305) e Altice Europe con patrimonio negativo. (Rin)